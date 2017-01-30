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16:00 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В сети появилось видео спасения пострадавших при падении стрелы крана в Воронеже

Ролик опубликовал сотрудник поисково-спасательного отряда.

Видео спасения двух пострадавших при обрушении башенного крана на улице Фридриха Энгельса появилось в сети в понедельник, 30 января. Его опубликовал на своей странице в соцсети спасатель поисково-спасательного отряда Воронежа Роман Баланин, затем ролик появился на странице городской службы спасения.

На записи видно, как пострадавших рабочих, лежащих на снегу, достают из котлована. Во время транспортировки пострадавших на улице стремительно темнело — судя по видео, спасатели продолжили работу и в полной темноте. На месте находились медики.

Строительство офисного здания между 12-этажкой на Фридриха Энгельса, школой № 28 и спортшколой имени Штукмана началось в 2012 году. Застройщиком выступила компания ООО «Юрлайн», подрядчиком — ООО «Развитие». Фундамент решили заложить на месте сквера, а края котлована оказались примерно в 5,5 м. от стен многоэтажки. Жильцы выступили против стройки, но работы продолжились.

Воронежцы уже высказывали опасения из-за падений башенных кранов. На слушаниях по строительству высотки на Московском проспекте горожане заявили, что не хотят «жить под кранами». Только за 2016 год техника падала трижды: на стройке у «Галереи Чижова», Коминтерновском и Левобережном районах.

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