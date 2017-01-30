В сети появилось видео спасения пострадавших при падении стрелы крана в Воронеже

Видео спасения двух пострадавших при обрушении башенного крана на улице Фридриха Энгельса появилось в сети в понедельник, 30 января. Его опубликовал на своей странице в соцсети спасатель поисково-спасательного отряда Воронежа Роман Баланин, затем ролик появился на странице городской службы спасения.

На записи видно, как пострадавших рабочих, лежащих на снегу, достают из котлована. Во время транспортировки пострадавших на улице стремительно темнело — судя по видео, спасатели продолжили работу и в полной темноте. На месте находились медики.