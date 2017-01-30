В сети появилось видео спасения пострадавших при падении стрелы крана в Воронеже
Ролик опубликовал сотрудник
Ролик опубликовал сотрудник
Видео спасения двух пострадавших при обрушении башенного крана на улице Фридриха Энгельса появилось в сети в понедельник, 30 января. Его опубликовал на своей странице в соцсети спасатель
На записи видно, как пострадавших рабочих, лежащих на снегу, достают из котлована. Во время транспортировки пострадавших на улице стремительно темнело — судя по видео, спасатели продолжили работу и в полной темноте. На месте находились медики.
Строительство офисного здания между 12-этажкой на Фридриха Энгельса, школой № 28 и спортшколой имени Штукмана началось в 2012 году. Застройщиком выступила компания ООО «Юрлайн», подрядчиком — ООО «Развитие». Фундамент решили заложить на месте сквера, а края котлована оказались примерно в 5,5 м. от стен многоэтажки. Жильцы выступили против стройки, но работы продолжились.
Воронежцы уже высказывали опасения