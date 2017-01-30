Полиция начала проверку по фактам угроз воронежским автомобилистам

Полицейские начали процессуальную проверку по фактам распространения листовок с угрозами от неизвестных вымогателей в понедельник, 30 января. Об этом журналисту РИА «Воронеж» сообщили в ГУ МВД по Воронежской области. Поводом для нее стали обращения воронежских автомобилистов из Северного микрорайона, которые обнаружили под дворниками своих машин письма с требованием перевести деньги. В противном случае неизвестные угрожают порезать шины или поцарапать краску на машинах.

Послания обнаружили владельцы автомобилей утром 30 января на улицах 60 Армии, Владимира Невского, Мордасовой. Вероятнее всего, вымогатели подсунули их под дворники автомобилей ночью, пока никто не мог их увидеть. «Во избежание» неприятностей с машиной вымогатели попросили перевести «благотворительный единоразовый взнос» 999 рублей или большую сумму на QIWI Кошелек.