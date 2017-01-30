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18:27 (мск), источник: БЕЛТА

Бизнесмен Александр Муравьев приговорен к 11 годам лишения свободы

Cуд приговорил бизнесмена Александра Муравьева, который являлся одним из владельцев завода «Мотовело», к одиннадцати годам лишения свободы. Данный приговор был вынесен тридцатого января судом Фрунзенского района города Минска.

Источник: БЕЛТА

Отбывать свое наказание обвиняемый будет в колонии усиленного режима. Кроме этого, суд постановил конфисковать его имущество и лишил Александра Муравьева права занимать должности, которые связаны с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных обязанностей в течение пяти лет.

Кроме этого, по данному делу проходили еще два человека: бывшие директор предприятия «Мотовело» Казимир Мороз и бухгалтер Татьяна Луковец. Суд приговорил экс-директора к ограничению свободы на пять лет без направления в исправительное учреждение закрытого типа, с конфискацией имущества и лишением права занимать должности, которые связаны с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, а также должности, которые связаны с выполнением юридически значимых действий на пять лет. Бухгалтера от наказания освободили.

Напомним, что бизнесмена сотрудники правоохранительных органов задержали в июне 2015 года. Он предпринял попытку покинуть страну. Александр Муравьев хотел вылететь в столицу Австрии, где расположен офис его инвестиционной компании АТЕС, которая в 2007 году приобрела «Мотовело».

Бизнесмен свою вину полностью отрицает. Он отметил, что будет обжаловать вынесенный приговор.

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