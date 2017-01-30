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16:24 (мск), источник: Nakanune.ru

Квартира пенсионерки, убийство которой организовал экс-депутат Кинев, отойдет в собственность Екатеринбурга

Квартира жестоко убитой пенсионерки Ольги Ледовской, которой завладел Сергей Чуваков, подельник экс-депутата Екатеринбургской городской думы Олега Кинева, обращена в собственность муниципалитета.

Об этом Накануне.RU сообщили в управлении Генпрокуратуры РФ в УрФО.

Напомним, ранее Кинев, Чуваков, а также Андрей Гусев и Алексей Худоногов были осуждены к различным срокам лишения свободы за совершение преступлений в отношении екатеринбургской пенсионерки Ольги Ледовской. Как было доказано в суде, Кинев и Чуваков обманным путем, под видом заключения договора пожизненной ренты, оформили договор дарения в пользу последнего трехкомнатной квартиры в Екатеринбурге, принадлежащей старушке. В результате она была лишена права на жилое помещение и ей причинен имущественный вред на сумму более 5 млн руб. В мае 2014 года Кинев, желая скрыть преступление, организовал убийство пенсионерки, для совершения которого нанял Гусева и Худоногова.

Олег Кинев.

«В связи с тем, что в результате преступных действий право собственности на жилье перешло к Чувакову и было официально зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, заместитель Генерального прокурора РФ Юрий Пономарев обратился в суд с иском о его истребовании из чужого незаконного владения и обращения данной квартиры, с учетом отсутствия у погибшей законных наследников, в пользу муниципального образования «Город Екатеринбург», — пояснили в надзорном ведомстве.

Сергей Чуваков.

Чкаловский районный суд уральской столицы рассмотрел данное заявление и удовлетворил иск замгенпрокурора в полном объеме. После вступления судебного решения в законную силу будет обеспечено его исполнение.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, своей вины в преступлении Чуваков так и не признал.

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