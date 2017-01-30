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16:14 (мск), источник: АиФ Челябинск

Жительница Южноуральска попала в ДТП на угнанном автомобиле

Девушка пыталась убедить полицейских, что водитель сбежал.

Жительнице Южноуральска грозит до 5 лет тюрьмы за угон машины, на которой она попала ДТП, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Авария произошла в районе дома № 28 по улице Яблочкина в ночь на 24 января. Прибывшие сотрудники полиции обнаружили на заднем сидении разбитого «ВАЗ-2110» девушку, которая рассказала, что водитель сбежал. Через несколько дней владельца авто разыскали, но у него оказалась другая версия случившегося: по словам мужчины, 21-летняя подруга после совместного застолья выкрала у него ключи и увела машину, отправившись кататься.

«В отношении девушки составлен протокол об управлении транспортным средством водителем, не имеющим права управления. Кроме того по данному факту возбуждено уголовное дело по статье “Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения”», — уточнили в ГУ МВД.

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