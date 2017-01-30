Обвиняемого в гибели 11 детей в Югре водителя оставили в СИЗО

Ленинский райсуд Екатеринбурга продлил срок содержания под стражей еще одному фигуранту дела о гибели 11 детей в ДТП на югорской трассе. Водитель грузовика Раиль Саитханов останется в СИЗО до 3 апреля 2017 года, сообщили «Уралинформбюро» в суде.

В эти минут решается вопрос о продлении ареста шоферу автобуса Марату Зайнуллину.

Ранее суд вынес решение о продлении меры пресечения ИП Александру Сидоруку, которому принадлежал автобус. Он также останется в СИЗО до 3 апреля.