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16:27 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Обвиняемого в гибели 11 детей в Югре водителя оставили в СИЗО

До 3 апреля.

Ленинский райсуд Екатеринбурга продлил срок содержания под стражей еще одному фигуранту дела о гибели 11 детей в ДТП на югорской трассе. Водитель грузовика Раиль Саитханов останется в СИЗО до 3 апреля 2017 года, сообщили «Уралинформбюро» в суде.

В эти минут решается вопрос о продлении ареста шоферу автобуса Марату Зайнуллину.

Ранее суд вынес решение о продлении меры пресечения ИП Александру Сидоруку, которому принадлежал автобус. Он также останется в СИЗО до 3 апреля.

Кровавое ДТП произошло 4 декабря 2016 года на трассе Ханты-Мансийск — Нефтеюганск. Автобус задел встречный грузовик и вылетел под другой тягач. Погибли 11 воспитанников спортшколы «Сибиряк», которые возвращались с соревнований по акробатике, и их тренер.

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