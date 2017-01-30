В соцсети появилось видео горящей квартиры в Башкирии после хлопка газо-воздушной смеси
УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В соцсети появилось видео горящей квартиры в Башкирии после хлопка
УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В соцсети появилось видео горящей квартиры в Башкирии после хлопка
Как сообщало агентство «Башинформ», в квартире многоэтажного дома по улице Федора Алексеева в Белорецке днем 30 января вспыхнул бытовой газ. В результате погиб 56-летний хозяин квартиры. Его 27-летняя дочь и знакомый, помогавший делать ремонт, доставлены в больницу. Республиканский Следственный комитет проводит доследственную проверку.
Повреждены межкомнатные перегородки. Внешних разрушений не последовало, несущие конструкции дома уцелели.