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16:26 (мск), источник: ИА Башинформ

В соцсети появилось видео горящей квартиры в Башкирии после хлопка газо-воздушной смеси

УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В соцсети появилось видео горящей квартиры в Башкирии после хлопка газо-воздушной смеси. Очевидец случившегося опубликовал в интернете запись с места происшествия.

Как сообщало агентство «Башинформ», в квартире многоэтажного дома по улице Федора Алексеева в Белорецке днем 30 января вспыхнул бытовой газ. В результате погиб 56-летний хозяин квартиры. Его 27-летняя дочь и знакомый, помогавший делать ремонт, доставлены в больницу. Республиканский Следственный комитет проводит доследственную проверку.

Повреждены межкомнатные перегородки. Внешних разрушений не последовало, несущие конструкции дома уцелели.

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