В Татарстане ищут мошенников, подменивших деньги на муляжи «Банка приколов»

В полицию обратилась 89-летняя женщина, которая сообщила, что у нее похитили 165 тыс. рублей, подменив их на муляжи с надписью «Банк приколов».

По словам пенсионерки, несколько дней назад в окно ее дома кто-то постучал. Выйдя во двор, она увидела женщину и мужчину в возрасте около 35−50 лет. Незнакомцы поинтересовались, не продает ли женщина дом, а когда та ответила отрицательно, завили с ней разговор о пенсии, и женщина пригласила их в дом. Вероятно, пока один из гостей отвлекал пенсионерку разговорами, второй обыскал дом, нашел сбережения и подменил их.

Аналогичный факт был зафиксирован 19 января. К двум пенсионеркам 77 и 82 лет, проживающим в частном доме на улице Котовского, также зашли незнакомые мужчина и женщина. Как и в предыдущем случае, они интересовались продажей недвижимости. Однако в дом непрошенных гостей не пустила родственница, которая пришла наведать пенсионерок. Заподозрив неладное, она осталась ночевать у родственников. Но на следующее утро она отлучилась на два часа, а когда вернулась, все двери в доме были открыты, а из тайников пропали 310 тысяч рублей.