В Татарстане ищут мошенников, подменивших деньги на муляжи «Банка приколов»
Полиция ищет мошенников, укравших у пенсионеров деньги и подменивших их на муляжи «Банка приколов», сообщает
Полиция ищет мошенников, укравших у пенсионеров деньги и подменивших их на муляжи «Банка приколов», сообщает
В полицию обратилась 89-летняя женщина, которая сообщила, что у нее похитили 165 тыс. рублей, подменив их на муляжи с надписью «Банк приколов».
По словам пенсионерки, несколько дней назад в окно ее дома
Аналогичный факт был зафиксирован 19 января. К двум пенсионеркам 77 и 82 лет, проживающим в частном доме на улице Котовского, также зашли незнакомые мужчина и женщина. Как и в предыдущем случае, они интересовались продажей недвижимости. Однако в дом непрошенных гостей не пустила родственница, которая пришла наведать пенсионерок. Заподозрив неладное, она осталась ночевать у родственников. Но на следующее утро она отлучилась на два часа, а когда вернулась, все двери в доме были открыты, а из тайников пропали 310 тысяч рублей.