Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Петербургский хостел объявлен лучшим в мире
Стыдить людей с ожирением вредно для их здоровья
СМИ: покушение на Кадырова организовал его "кровный враг"
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Нюша поделилась пляжным фото
Херсонес не отдадут РПЦ до создания помещений для экспонатов Крымская епархия попросила передать ей всемирно известный музей-заповедник
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Новые технологии, которые делают дом «самостоятельным»
В особняке российского олигарха откроют ночлежку
Трамп требует от Маккейна перестать развязывать 3-ю мировую – СМИ
"Волочкова отдыхает": фанаты о шпагате Гагариной
Коллега Меган Маркл намекнул на ее помолвку с принцем Гарри
Нюша поделилась пляжным фото
Стыдить людей с ожирением вредно для их здоровья
Франция принимает меры по борьбе с ожирением
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
9NASA показало посадку зонда на Титан
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
16:45 (мск), источник: РИА Крым

ФСБ предъявила обвинение Ильми Умерову

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв — РИА Новости (Крым). Сегодня следственным отделом УФСБ по РК и Севастополю заместителю председателя запрещенного в Российской Федерации крымско-татарского меджлиса Ильми Умерову предъявлено обвинение в совершении преступлений по ст. 280.1 «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации».

Об этом РИА Новости (Крым) сообщили в пресс-службе ведомства.

С постановлением обвиняемый ознакомился, от дачи показаний отказался, ссылаясь на ст. 51 Конституции РФ. Данная статья гласит, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.

«В ближайшее время материалы будут переданы в прокуратуру Республики, а затем переданы в суд», — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Рк и Севастополю.

В адрес следователей от Ильми Умерова заявлений, жалоб, замечаний не поступало. В то же время беседа прошла в конструктивном ключе, сообщили в пресс-службе УФСБ по РК и Севастополю.

Как сообщалось, весной 2016 года в отношении члена запрещенного в Российской Федерации «меджлиса крымско-татарского народа» Ильми Умерова было возбуждено уголовное дело по части 2 статья 280.1 УК Российской Федерации за публичные призывы к нарушению территориальной целостности России. Он был вызван на допрос в ФСБ. Позже Умеров в статусе подозреваемого был отпущен под подписку о невыезде.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Памятник Примирения установят в Керчи возле моста в Крым
США оценят способность России и Китая пережить ядерный удар
Ирак принял резолюцию в ответ на указ Трампа о мигрантах
Россия обжалует в ВТО антидемпинговые пошлины ЕС
Меркель обеспокоилась обострением ситуации в Донбассе
Социологи выяснили главные страхи россиян
В допинговом докладе Макларена обнаружили ошибки
В Финляндии загорелся химический завод
Спорт
Россия завоевала 13 медалей на чемпионате Европы по биатлону На чемпионате Европы по биатлону в польском Душники-Здруе сборная России одержала убедительную победу, а главными героями стали Александр Логинов и Ирина Старых
Авто
Новое поколение Lada 4x4: АВТОВАЗ разъяснил ситуацию В Тольятти прокомментировали, как движется разработка внедорожника нового поколения
Hi-Tech
Разоблачение AliExpress: как обманывают в «Киберпонедельник» Hi-Tech Mail.Ru разоблачает «Первый Киберпонедельник года» от AliExpress. Смотрите видео, чтобы узнать все подробности и не позволить себя обмануть
Кино
СМИ: Эмма Уотсон потеряла роль в «Ла-Ла Ленде» из-за запросов По информации источников, звезда поттерианы могла исполнить главную роль в одном из самых успешных фильмов года, но упустила возможность по собственной вине
Недвижимость
В Китае 19 многоэтажных зданий снесли за 10 секунд
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Россияне отказались от частного строительства
Forbes назвал «королей российской недвижимости»
Леди
Какие прически и макияж мы будем носить в новом сезоне Неоновая помада, гигантские блестки и много-много увлажняющих средств для кожи понадобятся вам, чтобы не отстать от модных тенденций нового сезона.
Дети
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году В столичном управлении ЗАГС рассказали о самых редких и самых популярных именах новорожденных, появившихся на свет в прошлом году.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь