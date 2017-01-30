ФСБ предъявила обвинение Ильми Умерову

Об этом РИА Новости (Крым) сообщили в пресс-службе ведомства.

С постановлением обвиняемый ознакомился, от дачи показаний отказался, ссылаясь на ст. 51 Конституции РФ. Данная статья гласит, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.

«В ближайшее время материалы будут переданы в прокуратуру Республики, а затем переданы в суд», — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Рк и Севастополю.

В адрес следователей от Ильми Умерова заявлений, жалоб, замечаний не поступало. В то же время беседа прошла в конструктивном ключе, сообщили в пресс-службе УФСБ по РК и Севастополю.