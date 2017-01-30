ФСБ предъявила обвинение Ильми Умерову
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв — РИА Новости (Крым). Сегодня следственным отделом УФСБ по РК и Севастополю заместителю председателя запрещенного в Российской Федерации
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв — РИА Новости (Крым). Сегодня следственным отделом УФСБ по РК и Севастополю заместителю председателя запрещенного в Российской Федерации
Об этом РИА Новости (Крым) сообщили в
С постановлением обвиняемый ознакомился, от дачи показаний отказался, ссылаясь на ст. 51 Конституции РФ. Данная статья гласит, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.
«В ближайшее время материалы будут переданы в прокуратуру Республики, а затем переданы в суд», — сообщили в
В адрес следователей от Ильми Умерова заявлений, жалоб, замечаний не поступало. В то же время беседа прошла в конструктивном ключе, сообщили в
Как сообщалось, весной 2016 года в отношении члена запрещенного в Российской Федерации «меджлиса