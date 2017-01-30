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16:43 (мск), источник: Volga News

В Тольятти упавший с очищаемой крыши снег повредил припаркованную машину

Прокуратура Комсомольского района Тольятти обнаружила нарушения при очистке домов от снега, приведшие к повреждению автомобиля, сообщает ведомство.

Как сообщается, 11 января 2017 г. горожанин припарковал свой Lada XRAY возле дома, в котором проживает. В этот же день крышу здания чистили сотрудники ООО «АльпПрофи», которое как подрядчика наняла управляющая компания ООО «Департамент ЖКХ г. Тольятти», обслуживающая здание. При очистке на машину упали куски льда и сосульки, в результате на капоте образовались вмятины.

По данным надзорного ведомства, в нарушение необходимых требований, сотрудники «АльпПрофи» не огородили прилегающую к зданию территорию, тротуар и проезжую часть. Кроме того, до начала работ не был выставлен дежурный, который должен предупреждать прохожих и бригаду на крыше.

В связи с этими нарушениями прокуратура района внесла представления в адрес руководителей подрядчика «АльпПрофи» и управляющей компании «Департамент ЖКХ г. Тольятти». Акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения.

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