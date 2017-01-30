В Кагульском районе перевернулся грузовик
Фура, перевозившая товар, перевернулась на трассе вблизи села Слобозия Маре Кагульского района. По предварительной версии, водитель не справился с управлением на скользкой дороге и машину занесло в овраг.
Фура, перевозившая товар, перевернулась на трассе вблизи села Слобозия Маре Кагульского района. По предварительной версии, водитель не справился с управлением на скользкой дороге и машину занесло в овраг.
Никто не пострадал. Полицию водитель вызывать не стал. Помощь врачей ему также не понадобилась. Фото с места происшествия прислал нам в редакцию один из очевидцев. На них видно, что фура перевозила кухонные плиты. Сумма ущерба неизвестна.