Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Петербургский хостел объявлен лучшим в мире
Люди избегают врачей из-за страха плохого диагноза
Спецназ США понес потери при согласованной с Трампом операции
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Дочь Меладзе сыграет вторую свадьбу в Марракеше
Херсонес не отдадут РПЦ до создания помещений для экспонатов Крымская епархия попросила передать ей всемирно известный музей-заповедник
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Россияне отказались от частного строительства
Трамп требует от Маккейна перестать развязывать 3-ю мировую – СМИ
"Волочкова отдыхает": фанаты о шпагате Гагариной
Коллега Меган Маркл намекнул на ее помолвку с принцем Гарри
Нюша поделилась пляжным фото
Ученые обнаружили признаки жизни после смерти
Хронический недосып приводит к простуде
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа
В Подмосковье угнали автомобиль с 7 кг золота
Фоторепортажи
9NASA показало посадку зонда на Титан
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
17:57 (мск), источник: Publika.md

В Кагульском районе перевернулся грузовик

Фура, перевозившая товар, перевернулась на трассе вблизи села Слобозия Маре Кагульского района. По предварительной версии, водитель не справился с управлением на скользкой дороге и машину занесло в овраг.

Источник: Publika.md

Никто не пострадал. Полицию водитель вызывать не стал. Помощь врачей ему также не понадобилась. Фото с места происшествия прислал нам в редакцию один из очевидцев. На них видно, что фура перевозила кухонные плиты. Сумма ущерба неизвестна.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
США оценят способность России и Китая пережить ядерный удар
Миграционный указ Трампа повлиял на порядок выдачи виз россиянам
Россия обжалует в ВТО антидемпинговые пошлины ЕС
Меркель обеспокоилась обострением ситуации в Донбассе
Bild сравнила фото Трампа во время бесед с Путиным и с Меркель
Украина представила логотип «Евровидения-2017»
Лаборатория WADA в Лозанне нашла ошибки в докладе Макларена
Спорт
Россия завоевала 13 медалей на чемпионате Европы по биатлону На чемпионате Европы по биатлону в польском Душники-Здруе сборная России одержала убедительную победу, а главными героями стали Александр Логинов и Ирина Старых
Авто
Новое поколение Lada 4x4: АВТОВАЗ разъяснил ситуацию В Тольятти прокомментировали, как движется разработка внедорожника нового поколения
Hi-Tech
Разоблачение AliExpress: как обманывают в «Киберпонедельник» Hi-Tech Mail.Ru разоблачает «Первый Киберпонедельник года» от AliExpress. Смотрите видео, чтобы узнать все подробности и не позволить себя обмануть
Кино
СМИ: Эмма Уотсон потеряла роль в «Ла-Ла Ленде» из-за запросов По информации источников, звезда поттерианы могла исполнить главную роль в одном из самых успешных фильмов года, но упустила возможность по собственной вине
Недвижимость
Новые технологии, которые делают дом «самостоятельным»
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Россияне отказались от частного строительства
Правительство рассмотрит новые льготы на капремонт
Леди
Какие прически и макияж мы будем носить в новом сезоне Неоновая помада, гигантские блестки и много-много увлажняющих средств для кожи понадобятся вам, чтобы не отстать от модных тенденций нового сезона.
Дети
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году В столичном управлении ЗАГС рассказали о самых редких и самых популярных именах новорожденных, появившихся на свет в прошлом году.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь