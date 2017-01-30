Специалисты МАК подключились к расследованию катастрофы Ту-154 под Сочи

«Специалисты МАК привлечены к расследованию данной катастрофы на основе заключенного в 2006 году Соглашения о сотрудничестве между МАК и Службой безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ в области расследования и предотвращения авиационных происшествий», — говорится в сообщении на сайте организации.

Соглашение предусматривает сотрудничество специалистов в ходе расследований авиационных происшествий, обмен информацией, методиками, экспертными и лабораторно-техническими ресурсами.

По данным МАК, для наиболее полного и оперативного расследования этой катастрофы министерством обороны привлечены ресурсы нескольких научно-исследовательских и экспертных учреждений. Среди них Межгосударственный авиационный комитет, обладающий большим опытом расследования авиационных происшествий с самолётами типа Ту-154 и необходимыми ресурсами для оказания содействия в целях ускорения расследования.

О том, что специалисты МАК примут участие в расследовании крушения военного Ту-154 под Сочи, представитель комитета сообщил «Интерфаксу» 28 января. «К нам действительно обратились за помощью, и МАК направит специалистов для участия в расследовании», — сказал он.

Представитель комитета сообщил, что научно-технический центр МАК обладает необходимым оборудованием, которое в том числе позволяет анализировать записи бортовых самописцев различных поколений, включая Ту-154.

25 декабря 2016 года самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение вблизи Сочи. Катастрофа унесла жизни 92 человек. Воздушное судно направлялось в Сирию на авиабазу Хмеймим. На борту находились артисты ансамбля песни и пляски им. Александрова, тележурналисты, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, а также сотрудники Минобороны России. Расследование причин крушения самолета продолжается.