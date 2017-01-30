Самарец получил более трех лет колонии за приобретение героина
В Самаре суд вынес приговор Павлу Гнездилову, которого обвиняли в приобретении и хранении наркотика в крупном размере без цели сбыта, сообщает
В Самаре суд вынес приговор Павлу Гнездилову, которого обвиняли в приобретении и хранении наркотика в крупном размере без цели сбыта, сообщает
29 сентября 2016 г. Гнездилов через тайник приобрел около остановки общественного транспорта «Рынок Солнечный» 3,75 г героина, после чего его задержали.
Суд назначил мужчине три года и четыре месяца лишения свободы в колонии строгого режима.