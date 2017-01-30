Самарец получил более трех лет колонии за приобретение героина

29 сентября 2016 г. Гнездилов через тайник приобрел около остановки общественного транспорта «Рынок Солнечный» 3,75 г героина, после чего его задержали.

Суд назначил мужчине три года и четыре месяца лишения свободы в колонии строгого режима.