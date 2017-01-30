Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Люди избегают врачей из-за страха плохого диагноза
СМИ: покушение на Кадырова организовал его "кровный враг"
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
США решили оценить способность РФ и Китая пережить ядерный ударВоенным предстоит оценить жизнеспособность инфраструктуры стран и надежность механизмов управления государством
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Россияне отказались от частного строительства
Трамп требует от Маккейна перестать развязывать 3-ю мировую – СМИ
СМИ: 47-летняя Блёданс показала изменившуюся грудь
Дочь Курта Кобейна дебютировала в модельном бизнесе
Дочь Меладзе сыграет вторую свадьбу в Марракеше
Ученые обнаружили признаки жизни после смерти
Хронический недосып приводит к простуде
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа
В Подмосковье угнали автомобиль с 7 кг золота
Фоторепортажи
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
9NASA показало посадку зонда на Титан
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
17:43 (мск), источник: Volga News

Самарец получил более трех лет колонии за приобретение героина

В Самаре суд вынес приговор Павлу Гнездилову, которого обвиняли в приобретении и хранении наркотика в крупном размере без цели сбыта, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

29 сентября 2016 г. Гнездилов через тайник приобрел около остановки общественного транспорта «Рынок Солнечный» 3,75 г героина, после чего его задержали.

Суд назначил мужчине три года и четыре месяца лишения свободы в колонии строгого режима.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
"Мисс Самара-2017" стала мулатка Сара Харун
США оценят способность России и Китая пережить ядерный удар
Ирак принял резолюцию в ответ на указ Трампа о мигрантах
Россия обжалует в ВТО антидемпинговые пошлины ЕС
Меркель обеспокоилась обострением ситуации в Донбассе
Социологи выяснили главные страхи россиян
В допинговом докладе Макларена обнаружили ошибки
В Финляндии загорелся химический завод
Спорт
Россия завоевала 13 медалей на чемпионате Европы по биатлону На чемпионате Европы по биатлону в польском Душники-Здруе сборная России одержала убедительную победу, а главными героями стали Александр Логинов и Ирина Старых
Авто
Новое поколение Lada 4x4: АВТОВАЗ разъяснил ситуацию В Тольятти прокомментировали, как движется разработка внедорожника нового поколения
Hi-Tech
Разоблачение AliExpress: как обманывают в «Киберпонедельник» Hi-Tech Mail.Ru разоблачает «Первый Киберпонедельник года» от AliExpress. Смотрите видео, чтобы узнать все подробности и не позволить себя обмануть
Кино
СМИ: Эмма Уотсон потеряла роль в «Ла-Ла Ленде» из-за запросов По информации источников, звезда поттерианы могла исполнить главную роль в одном из самых успешных фильмов года, но упустила возможность по собственной вине
Недвижимость
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
В России облегчили регистрацию прав на недвижимость
До конца бесплатной приватизации остался месяц
Леди
Какие прически и макияж мы будем носить в новом сезоне Неоновая помада, гигантские блестки и много-много увлажняющих средств для кожи понадобятся вам, чтобы не отстать от модных тенденций нового сезона.
Дети
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году В столичном управлении ЗАГС рассказали о самых редких и самых популярных именах новорожденных, появившихся на свет в прошлом году.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь