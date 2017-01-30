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22:04 (мск), источник: "Российская газета"

СК начал проверку после взрыва газа в Башкирии

Следственное управление СК России по РБ начало проверку по факту взрыва бытового газа в городе Белорецке.

Напомним, сегодня днем там произошел хлопок в одной из квартир пятиэтажного дома. Сообщалось об одном погибшем и одном пострадавшем.

— По уточненным данным, погиб 65-летний хозяин квартиры и пострадало два человека — его дочь и знакомый. Они госпитализированы, — рассказала старший помощник руководителя следственного управления Светлана Абрамова.

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. По одной из версий, жильцы квартиры устанавливали натяжные потолки, используя балонный газ.

Как отметили в МЧС РБ в результате взрыва пострадала только одна квартира, несущие конструкции дома не повреждены.

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