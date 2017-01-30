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18:04 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В центре Репьевки сгорел жилой дом

Люди не пострадали, но жилье не подлежит восстановлению.

В Репьевке жилой дом площадью 40 кв. м, обитый железом, загорелся на улице Токарского в понедельник, 30 января. На момент возгорания в помещении никого не было.

Сообщение о возгорании поступил в пожарную часть в 8:39. Соседи заметили огонь и вызвали пожарных. К месту пожара уже спустя три минуты прибыли два спецавтомобиля. Первым делом провели разведку звеном газодымозащитной службы и одновременно приступили к локализации огня. На тушение пожара у огнеборцев ушло около 15 минут, еще около 20 — на полную ликвидацию возгорания.

— Парового отопления в доме не было. Имелась печь, внутри которой установили газовую форсунку. При этом печь была выполнена с грубым нарушением правил пожарной безопасности. При строительстве печей положено отступать от потолка, а в этом доме доски крыши лежали прямо на печи. Также камень был обклеен обоями, а не побелен, как это рекомендуется делать, — рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» замначальника ПЧ-54 Николай Ярмонов.

По словам Ярмонова, пожар мог начаться как от случайно выскочившей искры, так и просто от большой температуры. Точные обстоятельства установят сотрудники отдела надзорной деятельности, но с большой долей вероятности загорелись обои, а от них огонь перекинулся на мебель и стены. Пожилая хозяйка дома проживает в семье дочери на соседней улице. Жилище арендовала молодая семья. Супруги сообщили пожарным, что перед уходом из дома всегда перекрывают газ, не оставляют включенным свет. Пожарные действительно обнаружили перекрытый вентиль на газовом стояке. Но за печью никто должным образом не следил.

Примерная сумма ущерба составила 120 тыс. рублей. В районной администрации решается вопрос об оказании помощи пострадавшим от пожара.

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