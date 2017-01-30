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18:02 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Мать травмированного в школе подростка требует компенсацию

Подростка из школы доставили в больницу, где врачи провели экстренную операцию.

Жительница Краснобаковского района просит взыскать компенсацию морального вреда в сумме 300 000 рублей со школы, в которой получил травму ее сын, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

По материалам дела, 18 ноября 2016 года двое учеников в спортивном зале школы выполняли гимнастические элементы без присмотра учителей. Один школьник сделал кувырок, ударив одноклассника ногой в пах. Подростка доставили в детскую областную больницу, где врачи провели экстренную операцию.

Мать с сыном требуют взыскать со школы компенсацию морального вреда и судебные расходы. Иск рассматривает Краснобаковский районный суд Нижегородской области.

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