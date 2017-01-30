Житель Добрушского района просидел 7 часов в колодце и выжил
МИНСК, 30 янв — Sputnik. Житель Добрушского района провел около семи часов в ледяной воде в колодце — мужчина упал туда, когда пошел за водой, сообщила телерадиокомпания «Гомель».
МИНСК, 30 янв — Sputnik. Житель Добрушского района провел около семи часов в ледяной воде в колодце — мужчина упал туда, когда пошел за водой, сообщила телерадиокомпания «Гомель».
Инцидент произошел в поселке Рассвет утром 26 января, глубина колодца, в который упал мужчина, составляет пять метров.
Самостоятельно выбраться житель поселка не смог, его крики о помощи тоже никто из сельчан не услышал. После 13:00 в поселок приехал сын мужчины, он и обнаружил отца в колодце — мужчина вместе с другом вытащил потерпевшего наверх и отвезли в больницу.
По словам сельчанина, он пять раз пытался подняться по цепи, но у него это не получалось.
Как сообщили медики, Добрушской ЦРБ, если человек находится в холодной воде больше часа, как правило, наступает остановка сердца или, если он выживает, развивается почечная недостаточность. При этом в больнице отметили, что поступившему в хирургию сельчанину ничего не грозит — сердце у него работает хорошо и почки тоже.