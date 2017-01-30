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18:34 (мск), источник: Sputnik.by

Житель Добрушского района просидел 7 часов в колодце и выжил

МИНСК, 30 янв — Sputnik. Житель Добрушского района провел около семи часов в ледяной воде в колодце — мужчина упал туда, когда пошел за водой, сообщила телерадиокомпания «Гомель».

Источник: Sputnik.by

Инцидент произошел в поселке Рассвет утром 26 января, глубина колодца, в который упал мужчина, составляет пять метров.

Самостоятельно выбраться житель поселка не смог, его крики о помощи тоже никто из сельчан не услышал. После 13:00 в поселок приехал сын мужчины, он и обнаружил отца в колодце — мужчина вместе с другом вытащил потерпевшего наверх и отвезли в больницу.

По словам сельчанина, он пять раз пытался подняться по цепи, но у него это не получалось.

Как сообщили медики, Добрушской ЦРБ, если человек находится в холодной воде больше часа, как правило, наступает остановка сердца или, если он выживает, развивается почечная недостаточность. При этом в больнице отметили, что поступившему в хирургию сельчанину ничего не грозит — сердце у него работает хорошо и почки тоже.

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