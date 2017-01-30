Люди в масках: в Молдове изъяли наркотики на четверть миллиона

Сотрудники полиции под прикрытием сделали у подозреваемых несколько контрольных закупок. В итоге выяснилось, что в состав группировки входят 14 человек. Всего за нарушителями следили с ноября 2016 года.

При содействии бойцов спецподразделения «Fulger» у подозреваемых провели обыски, в результате чего задержали пять человек, в том числе главу формирования, известного в преступном мире по кличке «Борода».

Всего полиция изъяла у подозреваемых наркотики на сумму в 240 тысяч леев. Кроме того, найдены около 10 тысяч евро, полученные от продажи героина. Следствие установило, что постоянными клиентами группировки были около ста человек, в том числе заключенные молдавских тюрем.

Сейчас правоохранители предпринимают попытки задержать остальных членов формирования.