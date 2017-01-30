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18:17 (мск), источник: Sputnik.md

Люди в масках: в Молдове изъяли наркотики на четверть миллиона

КИШИНЕВ, 30 янв — Sputnik. Правоохранительные органы Молдовы раскрыли деятельность группировки, специализировавшейся на распространении в республике тяжелых наркотиков.

Источник: Sputnik.md

Сотрудники полиции под прикрытием сделали у подозреваемых несколько контрольных закупок. В итоге выяснилось, что в состав группировки входят 14 человек. Всего за нарушителями следили с ноября 2016 года.

При содействии бойцов спецподразделения «Fulger» у подозреваемых провели обыски, в результате чего задержали пять человек, в том числе главу формирования, известного в преступном мире по кличке «Борода».

Всего полиция изъяла у подозреваемых наркотики на сумму в 240 тысяч леев. Кроме того, найдены около 10 тысяч евро, полученные от продажи героина. Следствие установило, что постоянными клиентами группировки были около ста человек, в том числе заключенные молдавских тюрем.

Сейчас правоохранители предпринимают попытки задержать остальных членов формирования.

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