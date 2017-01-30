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18:55 (мск), источник: Tengrinews

Кокшетауские врачи спасли жизнь 3-летнему мальчику, обжегшемуся кипящим бульоном

Кокшетауские доктора готовят к выписке 3-летнего мальчика, получившего 80 процентов ожога тела, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Акмолинской области.

Об этом Региональной службе коммуникаций 30 января сообщили доктора Акмолинской областной детской больницы.

Более месяца врачи боролись за жизнь 3-летнего Нуртаса Козыбекулы из Атбасара. Мальчик опрокинул на себя кастрюлю с кипящим бульоном. 30 ноября 2016 года ребенок был доставлен в крайне тяжелом состоянии в областную детскую больницу. Площадь ожога составила 80 процентов тела. Критическое состояние угрожало жизни мальчика. Но врачи совершили чудо, малыша удалось спасти.

По словам докторов, маленький Нуртас за последние два месяца перенес несколько пластических операций по пересадки кожи. Как рассказал лечащий врач Петр Редкозубов, сейчас ребенка готовят к выписке. Со словами благодарности к врачам обратилась мама Нуртаса Козыбекулы Рысгуль.

«Наша семья от всей души благодарит всю команду врачей Акмолинской областной детской больницы, которая боролась за жизнь сына. Нашему счастью нет предела. Спасибо вам огромное за ваш труд, профессионализм и чуткую заботу. Вашими руками вы спасаете жизни наших детей», — сказала она.

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