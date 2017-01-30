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19:06 (мск), источник: РИА Новости

СК в Пензе проверяет больницу, где пациентка несколько часов лежала на полу

САРАТОВ, 30 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Следователи в Пензе проводят проверку сообщения о пациентке больницы, которая якобы несколько часов ожидала помощи врачей, упав на бетонный пол с кровати, сообщило в понедельник региональное управление СК РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня, 30 января, на одном из сайтов в сети интернет размещена информация о том, что в медицинском учреждении пациентка, упав с кровати, в течение нескольких часов пролежала в коридоре на полу без оказания какой-либо помощи. По данному факту… инициировано проведение доследственной проверки», — говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточнили в СК.

Ранее местные СМИ сообщили со ссылкой на очевидца, что инцидент произошел в ночь на 23 января в одной из больниц Пензы, где грузная пациентка упала с кровати и около шести часов пролежала на холодном бетонном полу, не сумев подняться, при этом помощи женщина якобы дождалась только утром. Ролик на эту тему появился в понедельник на видеохостинге YouTube.

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