СК в Пензе проверяет больницу, где пациентка несколько часов лежала на полу

«Сегодня, 30 января, на одном из сайтов в сети интернет размещена информация о том, что в медицинском учреждении пациентка, упав с кровати, в течение нескольких часов пролежала в коридоре на полу без оказания какой-либо помощи. По данному факту… инициировано проведение доследственной проверки», — говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточнили в СК.

Ранее местные СМИ сообщили со ссылкой на очевидца, что инцидент произошел в ночь на 23 января в одной из больниц Пензы, где грузная пациентка упала с кровати и около шести часов пролежала на холодном бетонном полу, не сумев подняться, при этом помощи женщина якобы дождалась только утром. Ролик на эту тему появился в понедельник на видеохостинге YouTube.