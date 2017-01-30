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22:02 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Водонапорную башню-убийцу в Уфимском районе оградили только после трагедии

По факту гибели 13-летнего мальчика возбуждено уголовное дело. Подросток был раздавлен глыбой льда, которая откололась от водонапорной башни в деревни Дубки Уфимского района.

Сейчас руководитель управляющей компании, которая занимается её обслуживанием, дает показания в следственном комитете. Еще недавно эта водонапорная башня была самым популярным местом развлечений для детей и подростков деревни Дубки Уфимского района. Однако все изменилось после трагедии.

Огромный кусок льда откололся от башни и отнял жизнь 13-летнего мальчика. Мать погибшего до сих пор не может поверить в смерть сына. В субботу он ушел гулять, но не сообщил родителям, что будет кататься с горки возле водонапорной башне.

Дети часто там собирались, но никто не мог и предположить, насколько это опасно. В тот вечер сын Ольги Ушаковой тоже катался вместе с двоюродным братом. Он первым сообщил о трагедии. Даже взрослые не сразу смогли отодвинуть льдину, которая придавила ребенка.

По словам местных жителей, водонапорную башню никогда не чистили от снега и льда. Сейчас на месте трагедии работают эксперты следственного комитета.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшее по неосторожности смерть человека.

Управляющая компания, которая обслуживает эту водонапорную башню, находится за 50 километров в селе Михайловка. По словам сотрудников управляющей компании, лед с башни не убирают из-за соображений безопасности. В последний раз пострадал один из рабочих. Отвечать на наши вопросы никто не захотел.

Все предпочли отмолчаться. Однако в управляющей компании не отрицают, что окажут помощь в похоронах подростка. Сейчас место трагедии ограждено лентой и установлена табличка «Опасная зона». По словам председателя сельского поселения, в ближайшее время планируется установить забор вокруг башни.

А вот что будет с ледяными глыбами, станет известно после того, как руководитель управляющей компании даст показания в следственном комитете.

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