Водонапорную башню-убийцу в Уфимском районе оградили только после трагедии
По факту гибели 13-летнего мальчика возбуждено уголовное дело. Подросток был раздавлен глыбой льда, которая откололась от водонапорной башни в деревни Дубки Уфимского района.
По факту гибели 13-летнего мальчика возбуждено уголовное дело. Подросток был раздавлен глыбой льда, которая откололась от водонапорной башни в деревни Дубки Уфимского района.
Сейчас руководитель управляющей компании, которая занимается её обслуживанием, дает показания в следственном комитете. Еще недавно эта водонапорная башня была самым популярным местом развлечений для детей и подростков деревни Дубки Уфимского района. Однако все изменилось после трагедии.
Огромный кусок льда откололся от башни и отнял жизнь 13-летнего мальчика. Мать погибшего до сих пор не может поверить в смерть сына. В субботу он ушел гулять, но не сообщил родителям, что будет кататься с горки возле водонапорной башне.
Дети часто там собирались, но никто не мог и предположить, насколько это опасно. В тот вечер сын Ольги Ушаковой тоже катался вместе с двоюродным братом. Он первым сообщил о трагедии. Даже взрослые не сразу смогли отодвинуть льдину, которая придавила ребенка.
По словам местных жителей, водонапорную башню никогда не чистили от снега и льда. Сейчас на месте трагедии работают эксперты следственного комитета.
По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшее по неосторожности смерть человека.
Управляющая компания, которая обслуживает эту водонапорную башню, находится за 50 километров в селе Михайловка. По словам сотрудников управляющей компании, лед с башни не убирают
Все предпочли отмолчаться. Однако в управляющей компании не отрицают, что окажут помощь в похоронах подростка. Сейчас место трагедии ограждено лентой и установлена табличка «Опасная зона». По словам председателя сельского поселения, в ближайшее время планируется установить забор вокруг башни.
А вот что будет с ледяными глыбами, станет известно после того, как руководитель управляющей компании даст показания в следственном комитете.