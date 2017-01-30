Водонапорную башню-убийцу в Уфимском районе оградили только после трагедии

Сейчас руководитель управляющей компании, которая занимается её обслуживанием, дает показания в следственном комитете. Еще недавно эта водонапорная башня была самым популярным местом развлечений для детей и подростков деревни Дубки Уфимского района. Однако все изменилось после трагедии.

Огромный кусок льда откололся от башни и отнял жизнь 13-летнего мальчика. Мать погибшего до сих пор не может поверить в смерть сына. В субботу он ушел гулять, но не сообщил родителям, что будет кататься с горки возле водонапорной башне.

Дети часто там собирались, но никто не мог и предположить, насколько это опасно. В тот вечер сын Ольги Ушаковой тоже катался вместе с двоюродным братом. Он первым сообщил о трагедии. Даже взрослые не сразу смогли отодвинуть льдину, которая придавила ребенка.

По словам местных жителей, водонапорную башню никогда не чистили от снега и льда. Сейчас на месте трагедии работают эксперты следственного комитета.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшее по неосторожности смерть человека.