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20:29 (мск), источник: УНИАН

В больницы Днепра за день доставили около 10 раненых из Авдеевки

В Днепр целый день доставляют раненых из Авдеевки.

Источник: УНИАН

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Известно, что пострадавших — около десяти человек. Двое из них — гражданские, остальные — военные.

Боец «Правого сектора» — в тяжелом состоянии в реанимации областной больницы Мечникова. Также в реанимации — 57-летняя пенсионерка из Авдеевки. Мина взорвалась у нее во дворе, когда женщина шла за дровами.

Ее на одеяле перетащили в укрытие украинские военные, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

40-летнему жителю Авдеевки повезло меньше, у него в собственном дворе взорвалось несколько мин.

«Он получил осколочные ранения головы, груди, конечностей. Сейчас он находится на аппарате искусственной вентиляции легких», — отмечает врач.

Сейчас медработники борются за его жизнь.

Как сообщал УНИАН, 29 января, около пяти часов утра в районе Авдеевской промзоны начался штурм позиций сил АТО.

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