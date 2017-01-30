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21:17 (мск), источник: Ipress.ua

В Запорожье преподаватель-взяточник прятал деньги в Уголовном кодексе

В Запорожье «на горячем» во время получения взятки поймали доцента кафедры юридического факультета одного из высших учебных заведений.

Источник: Ipress.ua

Во время проведения следственных действий меченые деньги были обнаружены в экземпляре действующего Уголовного кодекса Украины.

В СБУ сообщили, что преподаватель систематически требовал деньги от студентов. Об этом сообщает «Цензор. НЕТ».

Цена содействия при сдаче экзаменов и зачетов — от 400 до 1000 гривен.

Ранее, 4 января, в Киеве задержали первого проректора Киевской государственной академии водного транспорта им. Сагайдачного Анатолия Горбаня.

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