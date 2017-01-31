СМИ: подозреваемому в нападении на мечеть в Канаде предъявлены обвинения

Ранее сообщалось, что единственным подозреваемым в нападении на мечеть в канадском городе Квебек остается 27-летний Александр Бисонет.

По данным агентства, Бисонет обвиняется в умышленном убийстве шести человек. Ему также вменяют вину за покушение на убийство еще пяти человек, которые находятся в критическом состоянии в больнице.

В настоящее время проводятся обыски с целью обнаружения доказательств для предъявления других обвинений, в том числе в террористической деятельности, передает агентство.

Нападение на мечеть в Квебеке было совершено во время вечерней молитвы в воскресенье. Два человека в масках открыли огонь, когда в помещении находились от 40 до 100 человек.