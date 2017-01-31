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05:03 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: подозреваемому в нападении на мечеть в Канаде предъявлены обвинения

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Канадская полиция предъявила обвинения подозреваемому в нападении на мечеть в Квебеке, передает агентство Франс Пресс.

Источник: Reuters

Ранее сообщалось, что единственным подозреваемым в нападении на мечеть в канадском городе Квебек остается 27-летний Александр Бисонет.

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По данным агентства, Бисонет обвиняется в умышленном убийстве шести человек. Ему также вменяют вину за покушение на убийство еще пяти человек, которые находятся в критическом состоянии в больнице.

В настоящее время проводятся обыски с целью обнаружения доказательств для предъявления других обвинений, в том числе в террористической деятельности, передает агентство.

Нападение на мечеть в Квебеке было совершено во время вечерней молитвы в воскресенье. Два человека в масках открыли огонь, когда в помещении находились от 40 до 100 человек.

Жертвами нападения стали шесть человек, по данным медиков, не менее 18 были доставлены в больницы города.

Пять из них находятся в критическом состоянии. СМИ сообщали, что в связи с нападением задержаны два студента местного университета: местный уроженец Александр Бисонет (Alexandre Bissonnette) и имеющий марокканские корни Мохамед Хадир (Mohamed Khadir). Власти Канады охарактеризовали случившееся как террористическую атаку.

Первые кадры с места стрельбы в Канаде, где неизвестные напали на прихожан мечетиПервые кадры с места стрельбы в Канаде, где неизвестные напали на прихожан мечетиhttps://ria.ru/tv_society/20170130/1486745462.html.

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