Вандалы осквернили памятник Пушкину в Уссурийске

Владивосток, 31 января, PrimaMedia.

Памятник Александру Сергеевичу Пушкину, расположенный на одноименной улице, в прошедшие выходные подвергся акту вандализма со стороны неизвестных: монумент облили белым раствором. Однако на следующий день памятник привела в порядок депутат Думы УГО Анастасия Янишевская вместе с главным тренером Приморской краевой федерации тхэквондо Насриддином Талиповым, сообщает ИА UssurMedia.

В субботу, 28 января, в интернете появились фотографии облитого белым раствором памятника Пушкину, который находится в самом центре Уссурийска. Жители города активно обсуждали акт вандализма в сети, но привести памятник в порядок удалось только на следующий день. Вернули в первозданный вид памятник, подаренный городу, депутат Думы УГО Анастасия Янишевская и главный тренер Приморской краевой федерации тхэквондо Насриддин Талипов.

— Я ехала по своим делам, и проезжая мимо, заметила, что памятник в какой-то краске. Подойдя поближе, поняла, что это не краска, а что-то напоминающее кефир или йогурт. Съездила домой, взяла теплую воду, тряпку, и вместе с Насриддином Талиповым мы привели памятник в порядок. Случившееся меня возмутило. Мне непонятно, как можно осквернить культурное наследие своей страны, подарок, который сделали для города и его жителей, — рассказала Анастасия Янишевская.

Стоит отметить, что памятники в городе зачастую страдают от актов вандализма.

— Памятник Александру Пушкину строился для Уссурийска и его жителей, мы планируем здесь проводить пушкинские чтения, различного рода культурные мероприятия. Проблемы с уборкой территории сквера начались практически сразу после открытия. Мы своими силами, благодаря помощи неравнодушных людей и представителей различных организаций, подметали, убирали мусор. Случившийся инцидент говорит о наличии в нашем обществе людей невежественных, не уважающих культуру своей Родины. Хочется призвать горожан бережнее относиться к паркам, скверам и памятникам, которые служат украшением Уссурийска, — отметил депутат Законодательного собрания Приморского края, соавтор памятника Александру Сергеевичу Пушкину Валерий Кан.

Как стало известно ИА UssurMedia, депутат Думы УГО Анастасия Янишевская подготовила письмо на имя начальника Отдела МВД России по городу Уссурийску Магомеда Терчиева с просьбой при патрулировании территорий, пролегающих близ сквера имени Пушкина, обращать особое внимание на памятный объект. Возможно, в будущем это позволит избежать повторных актов вандализма.

Напомним, торжественная церемония открытия памятника Александру Сергеевичу Пушкину и одноименного сквера прошла 6 июня 2016 года в Уссурийске, в день рождения поэта. На церемонию открытия прибыло более 30 почетных гостей. Среди них были представители власти, общественных организаций, генеральные консулы шести стран, пресса, родственница поэта Наталья Клименко, создатель памятника Яков Шапиро и его соавторы — Владимир Джанибеков и Валерий Кан.