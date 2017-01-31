Инспектора ДПС в Хабаровском крае осудят за служебный подлог

По версии следствия, мужчина внес ложные сведения в бланк постановления по делу об административном правонарушении. Фигурант написал, что местный житель управлял машиной, не пристегнувшись. Невиновного мужчину оштрафовали на тысячу рублей.

Подлог фигурант совершил, чтобы повысить личные показатели по выявлению и пресечению правонарушений.