Инспектора ДПС в Хабаровском крае осудят за служебный подлог
В Верхнебуреинском районе инспектор ДПС обвиняется в служебном подлоге.
В Верхнебуреинском районе инспектор ДПС обвиняется в служебном подлоге.
По версии следствия, мужчина внес ложные сведения в бланк постановления по делу об административном правонарушении. Фигурант написал, что местный житель управлял машиной, не пристегнувшись. Невиновного мужчину оштрафовали на тысячу рублей.
Подлог фигурант совершил, чтобы повысить личные показатели по выявлению и пресечению правонарушений.
Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на