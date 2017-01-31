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03:12 (мск), источник: ДЕЙТА

Несовершеннолетнего грабителя выдал праворульный спорткар в Приморье

Молодой человек, подозреваемый в ограблении, был задержан полицейскими в приморском городе Артем, при попытке продажи спортивного автомобиля, с помощью которого был совершен грабеж. Об этом сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение местной жительницы. 50-летняя женщина рассказала, что неизвестный похитил сумку, в которой находился кошелек с деньгами, банковская карта и документы. Сумма причиненного ущерба составила около 300 тысяч рублей.

Опросив заявительницу, полицейские установили: к женщине со спины подбежал неизвестный и толкнул ее. Потерпевшая упала, а подозреваемый вырвал сумку, после чего скрылся на автомашине.

Просмотрев записи камер видеонаблюдения по маршруту следования автомашины, полицейские установили, что подозреваемый передвигался на автомобиле Nissan Skyline.

На одном из интернет-сайтов сыщики обнаружили объявление о продаже похожей автомашины. Представившись покупателями, они приехали на встречу с продавцом. Молодой человек был задержан и доставлен в отдел полиции. Потерпевшая опознала в задержанном своего обидчика. Злоумышленником оказался 16-летний житель Большого Камня.

В следственном подразделении возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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