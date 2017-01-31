После хакерской атаки на счета банка «Приморье» возбудили дело

Накануне банк «Приморье» сообщил, что ночью 28 января счета подверглись хакерской атаке, объектом покушения стали деньги банка — ни один клиентский счет не «пострадал». По данным руководства банка, размер ущерба требует уточнения, поскольку большую часть несанкционированных операций удалось пресечь.

«В дежурную часть УМВД России по городу Владивостоку поступило заявление представителя финансового учреждения о мошеннических действиях в отношении организации. Следователями следственной части СУ УМВД России по городу Владивостоку возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», — сообщила РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей краевого УМВД России Ирина Сырова.

По ее словам, полиция устанавливает причастных к преступлению.