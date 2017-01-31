Почти дотла сгорела маршрутка № 83 на улице Дзержинского в Хабаровске

Хабаровск, 31 января, AmurMedia.

Огненным ДТП начался последний январский день в Хабаровске. На перекрестке улиц Дзержинского и Уссурийского бульвара вспыхнула маршрутка номер 83. Водитель, пытавшийся погасить возгорания самостоятельно, получил ожог ноги, сообщает корр. ИА AmurMedia с места события.

Водитель, покинувший ненадолго автобус, по возвращении застал свою машину объятую пламенем. За несколько минут маршрутка выгорела почти до остова. К счастью пассажиров в салоне не было. Водитель пытался погасить огонь сам, но не смог. При этом получил ожоги. Очевидцы происшествия вызвали «скорую помощь» и пожарную команду. По словам очевидцев, водитель от госпитализации отказался. Пожарные рассматривают несколько версий возгорания, не исключая и версию поджога.