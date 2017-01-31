Сотрудница мебельной фирмы обманула хабаровчанку на 135 тысяч рублей

Деньги за изделие женщина отдала менеджеру компании. Однако в установленные сроки фирма не выполнила договор. Ущерб составил 135 тысяч рублей.

Как оказалось, деньги присвоила 34-летняя сотрудница организации. Сейчас злоумышленница находится под подпиской о невыезде, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.