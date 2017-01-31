Взрыв в гаражном кооперативе в Ангарске: один человек пострадал

Следственно-оперативная группа выясняют точные причины взрыва в гаражном кооперативе в Ангарске, в результате которого пострадал человек. Об этом «АиФ-Иркутск» рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Происшествие случилось вгаражном кооперативе в 17-ом микрорайоне города нефтехимиков. По предварительной информации пресс-службы МЧС, около 16 часов 65-летний владелец бокса выполнял работы с использованием открытого огня, по неизвестной причине произошел взрыв газового баллона без последующего горения. В результате громкого хлопка мужчина получил травмы. В состоянии средней тяжести его доставили в больницу.