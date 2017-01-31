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05:00 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Мошенники просят у красноярцев деньги от имени фонда «Счастливые дети»

Мошенники одеты в футболки с символикой фонда «Счастливые дети».

В красноярском фонде «Счастливые дети» сообщили о неизвестных, которые собирают у горожан пожертвования в офисах, торговых центрах и на центральных улицах. Мошенники одеты в футболки с символикой организации, а с собой носят ящики с логотипом.

Подчеркивается, что настоящие сотрудники фонда не ходят с ящиками для сбора средств по улицам и не заходят с ними в здания. Все ящики для сбора средств стационарные и установлены в супермаркетах, рассказывает директор фонда Олег Юстус.

В организации уточняют, если к вам подошли люди, которые просят внести пожертвования, первым делом попросите их предоставить документы. Как правило у волонтеров некоммерческих организаций всегда должны быть с собой копии учредительных документов организации, положение о проведении мероприятия, приказ о направлении работника на проведение акции.

Благотворительный фонд «Счастливые Дети» занимается поддержкой детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Красноярском крае.

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