Шесть иркутских школ закрыли на карантин

В связи с ростом заболеваемости ОРВИ в Приангарье закрыли 12 школ, 6 из них — в Иркутске. Как рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, карантин объявлен иркутских образовательных учреждениях № 17, 16, 73, 20, 31, 47. Кроме того, приостановлен учебный процесс в 6 детсадах.

По данным специалистов, в Иркутской области уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями находится ниже эпидемического порога на 7,2%. В столице региона эпидпорог превышен на 14,8%.

За неделю в регионе зафиксировали 26 071 случай заболевания ОРВИ, из них 17 937 — среди детей. В Иркутске — 8954 случая ОРВИ, из них 5370 — это дети.

С начала эпидемического сезона в лабораториях области подтвержден диагноз «грипп» у 542 заболевших, из которых 99,6% не проходили вакцинацию. Наибольший удельный вес составили вирусы гриппа A (H3N2) — так называемый «гонконгский грипп».