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07:21 (мск), источник: Nakanune.ru

В Артемовском нетрезвый водитель наехал на санки с ребенком

В городе Артёмовском в Свердловской области на улице Станционной водитель автомобиля ВАЗ-2106 наехал на сани с четырехлетним мальчиком, которого везла впереди себя сестра.

Как сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД региона, в результате аварии ребёнок получил ушиб мягких тканей лица и правого голеностопного сустава.

После наезда злоумышленник с места происшествия скрылся, однако позже его удалось задержать. Нарушителем оказался 19-летний молодой человек.

На него составлены административные материалы: за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, не имея права управления, управление без документов, отсутствие страхового полиса, управление без государственных номеров, а также за то, что пикнул место ДТП.

Автомобиль направлен на штрафстоянку. Дело будет направлено в суд для рассмотрения.

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