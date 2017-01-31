В Артемовском нетрезвый водитель наехал на санки с ребенком

Как сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД региона, в результате аварии ребёнок получил ушиб мягких тканей лица и правого голеностопного сустава.

После наезда злоумышленник с места происшествия скрылся, однако позже его удалось задержать. Нарушителем оказался 19-летний молодой человек.

На него составлены административные материалы: за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, не имея права управления, управление без документов, отсутствие страхового полиса, управление без государственных номеров, а также за то, что пикнул место ДТП.

Автомобиль направлен на штрафстоянку. Дело будет направлено в суд для рассмотрения.