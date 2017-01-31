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07:23 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В лобовом столкновении в Новосибирске пострадал нетрезвый водитель иномарки

Мужчина выехал на встречную полосу.

Вечером в понедельник произошло серьезное ДТП с участием пьяного водителя.

Автомобиль «Ниссан» двигался по улице Первомайская и выехал на встречную полосу. Как сообщает группа Мобильного приложения «Автоспас», напротив лицея № 128 произошло лобовое столкновение с автомобилем «Вольво». В результате, в обеих машинах сработали подушки безопасности.

Водителю «Ниссана» потребовалась помощь медиков. По словам очевидцев, мужчина был сильно пьян.

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