В лобовом столкновении в Новосибирске пострадал нетрезвый водитель иномарки

Вечером в понедельник произошло серьезное ДТП с участием пьяного водителя.

Автомобиль «Ниссан» двигался по улице Первомайская и выехал на встречную полосу. Как сообщает группа Мобильного приложения «Автоспас», напротив лицея № 128 произошло лобовое столкновение с автомобилем «Вольво». В результате, в обеих машинах сработали подушки безопасности.

Водителю «Ниссана» потребовалась помощь медиков. По словам очевидцев, мужчина был сильно пьян.