Двое детей и двое взрослых погибли на пожаре в Усть-Ордынском

Четыре человека погибли во время пожара в деревянном доме в поселке Усть-Ордынский. Как 31 января 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, звонок в пожарную часть поступил в 3:50 от женщины, которая сообщила, что на улице Бартурки горит дом, в котором могут находиться люди. Прибывшие к месту происшествия спасатели приступили к ликвидации пожара. В то время огнём были охвачены веранда и кровля, горело внутри дома.

В ходе тушения пожарные обнаружили в доме 45-летнего мужчину, 40-летнюю женщину и их двоих детей — 17-летнюю девушку и семилетнего мальчика. Еще двух девочек — 16 лет и семи месяцев — спасли очевидцы происшествия. Местный житель Николай Кайгородов рассказал дознавателям, что они с другом Павлом Толстиковым в четвертом часу утра проезжали мимо и стали свидетелями пожара. «Увидели, что горит веранда, огонь был уже на крыше, а вокруг никого не было, — рассказал Николай Кайгородов. — Мы остановили машину и подбежали к дому. По крикам мы поняли, что в доме кто-то есть».

Николай Кайгородов залез в дом через разбитое окно, в дыму ему кто-то подал маленького ребёнка, которого он вынес на улицу и положил в снег. Затем мужчина снова вернулся в дом и из огня спас еще двоих — женщину и девочку-подростка. «Пока я оттаскивал девушку от окна, её мама закричала, что в доме остались еще дети, — рассказал мужчина. — Она снова кинулась в окно, из которого уже валили клубы едкого дыма, а с потолка капал огонь. Она так и осталась внутри, войти туда снова было бы уже самоубийством».