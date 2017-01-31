Двое детей и двое взрослых погибли на пожаре в Усть-Ордынском
Двух детей спас из пожара в поселке
Двух детей спас из пожара в поселке
Четыре человека погибли во время пожара в деревянном доме в поселке
В ходе тушения пожарные обнаружили в доме 45-летнего мужчину, 40-летнюю женщину и их двоих детей — 17-летнюю девушку и семилетнего мальчика. Еще двух девочек — 16 лет и семи месяцев — спасли очевидцы происшествия. Местный житель Николай Кайгородов рассказал дознавателям, что они с другом Павлом Толстиковым в четвертом часу утра проезжали мимо и стали свидетелями пожара. «Увидели, что горит веранда, огонь был уже на крыше, а вокруг никого не было, — рассказал Николай Кайгородов. — Мы остановили машину и подбежали к дому. По крикам мы поняли, что в доме
Николай Кайгородов залез в дом через разбитое окно, в дыму ему
В это время подоспевшие соседи вызвали пожарных. Борьба с огнём продолжалась до утра. По оперативным данным, пожар начался именно с веранды, поэтому огонь перекрыл выход людям, находящимся внутри дома. Специалисты предполагают, что возгорание могло начаться