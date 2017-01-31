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05:43 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Рейсовый автобус сбил пожилую женщину в Находке

Пострадавшая, которая переходила улицу в неположенном месте, доставлена в реанимацию с черепно-мозговой травмой.

Владивосток, 31 января, PrimaMedia.

Загадочное видео наезда на пешехода появилось на странице проекта dps_vl. На нем рейсовый автобус сбивает пешехода, который взялся, казалось-бы, ниоткуда. Как пояснили ИА PrimaMedia в пресс-службе ОМВД России по Находке, пострадавшая женщина осталась жива. Она находится в реанимационном отделении с черепно-мозговой травмой.

«Установлено, что в районе дома № 19 по улице Ленинградской водитель пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту № 2, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. Пострадавшая 56-летняя женщина доставлена в реанимационное отделение Находкинской городской больницы. Медики диагностировали у неё открытую черепно-мозговую травму», — сообщил представитель пресс-службы.

По факту ДТП возбуждено административное производство по статье 12.24 КоАП РФ «Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

«По результатам медицинского освидетельствования установлено, что водитель был трезв. Мужчина имеет 20-летний стаж управления автотранспортом», — отметил собеседник агентства.

Устанавливаются обстоятельства происшествия, назначены необходимые экспертизы. По результатам будет принято процессуальное решение.

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