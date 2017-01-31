Бронетранспортер и иномарка попали в аварию под Новосибирском

Как сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54», черная иномарка «Land Cruiser» столкнулась с проезжавшей мимо боевой машиной. В результате, транспортные средства встали между кюветом и обочиной.

Необычная авария произошла недалеко от Ельцовки сегодня утром.

Как прокомментировал один из подписчиков Евгений: «Смельчак на Крузаке решил побороться с танком, но победитель в этой схватке был очевиден».

Напомним, что совсем недавно в Новосибирске произошла похожая история. Тогда бронетранспортер перегородил полосу движения на одной из улиц города.