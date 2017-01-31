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07:26 (мск), источник: АиФ Омск

В центре Омска загорелся павильон по продаже фейерверков

Возгорание произошло сегодня, 31 января.

Павильон по продаже фейерверков загорелся в центре Омска сегодня ночью. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.

В дежурную часть сообщили о пожаре в 04.36. На место выехали 13 спасателей и три спецмашины.

По информации «Вечернего Омска», огонь к моменту приезда пожарных уже успел распространится по всей площади павильона. За 12 минут удалось локализовать пожар, а к 05.16 полностью ликвидировать. Отмечается, что ни один фейерверк и салют во время тушения возгорания не взорвался.

Материальный ущерб и причины возникновения пожара устанавливаются.

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