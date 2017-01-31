В Норильске ураганный ветер снес крышу жилого дома

В Норильске на ул. Талнахской, 30 ураганный ветер снес крышу многоэтажного жилого дома. Обломки кровли упали к подъезду № 6, перекрыв доступ к многоэтажке. Фотографии последствий бушующей стихии опубликовали очевидцы в социальных сетях.

По словам жильцов дома, в происшествии обошлось без пострадавших. Местные жители утверждают, что ураганный ветер с порывами до 30 м/c держится в Норильске уже около недели. Ранее он поломал районную елку, установленную во дворе дома.

Примечательно, что дом по ул. Талнахской, 30 уже попадал в криминальные сводки в марте 2016 года. Тогда под металлическими обломками крыши погибла 32-летняя женщина. Еще троим мужчинам удалось выжить. На их припаркованный автомобиль также обрушились обломки кровли, но никто из пассажиров не пострадал.

Добавим, что в 2016 году убытки от поврежденных ветром кровель в Норильске составили 100 млн рублей: пострадали 157 жилых домов и 50 муниципальных объектов. Общая площадь поврежденных крыш — около 35 тыс. кв. метров.