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08:40 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Ординском районе менеджер банка украла 92 тыс. рублей со счетов клиентов

Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы.

Бывший менеджер одного из банков в Ординском районе обвиняется в хищении 92 тысяч рублей со счетов клиентов.

По данным следствия, с ноября 2015 года по апрель 2016 года она находила счета клиентов, по котором долгое время не совершали банковские операции. Затем менеджер снимала с этих счетов деньги, ставя поддельные подписи клиентов и сотрудников банков в расходные кассовые ордера. Все деньги экс-менеджер присваивала себе, пока её не уличили работники службы безопасности банка.

За это время ей удалось снять более 92 тысяч рублей с 32-х счетов. Сейчас прокуратура Ординского района направила её дело в суд. Злоумышленница обвиняется по ст. 160, ч.1 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному).

Как пояснили в прокуратуре, ей может грозить до двух лет лишения свободы.

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