В Ординском районе менеджер банка украла 92 тыс. рублей со счетов клиентов
Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы.
Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы.
Бывший менеджер одного из банков в Ординском районе обвиняется в хищении 92 тысяч рублей со счетов клиентов.
По данным следствия, с ноября 2015 года по апрель 2016 года она находила счета клиентов, по котором долгое время не совершали банковские операции. Затем менеджер снимала с этих счетов деньги, ставя поддельные подписи клиентов и сотрудников банков в расходные кассовые ордера. Все деньги
За это время ей удалось снять более 92 тысяч рублей с 32-х счетов. Сейчас прокуратура Ординского района направила её дело в суд. Злоумышленница обвиняется по ст. 160, ч.1 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному).
Как пояснили в прокуратуре, ей может грозить до двух лет лишения свободы.