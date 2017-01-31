В Ординском районе менеджер банка украла 92 тыс. рублей со счетов клиентов

Бывший менеджер одного из банков в Ординском районе обвиняется в хищении 92 тысяч рублей со счетов клиентов.

По данным следствия, с ноября 2015 года по апрель 2016 года она находила счета клиентов, по котором долгое время не совершали банковские операции. Затем менеджер снимала с этих счетов деньги, ставя поддельные подписи клиентов и сотрудников банков в расходные кассовые ордера. Все деньги экс-менеджер присваивала себе, пока её не уличили работники службы безопасности банка.

За это время ей удалось снять более 92 тысяч рублей с 32-х счетов. Сейчас прокуратура Ординского района направила её дело в суд. Злоумышленница обвиняется по ст. 160, ч.1 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному).

Как пояснили в прокуратуре, ей может грозить до двух лет лишения свободы.