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07:20 (мск), источник: Kazinform

Военнослужащего осудили за гибель родных в ДТП близ Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Военным судом Акмолинского гарнизона рассмотрено уголовное дело в отношении военнослужащего по статье 345 ч.4 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Источник: Kazinform

Судом установлено, что подсудимый К., двигаясь по автомагистрали «Астана-Кокшетау», нарушил требования правил дорожного движения, двигаясь со скоростью 110км/ч, уснул за рулем автомобиля.

«В результате совершил столкновение, погибли тесть и его супруга, а матери супруги нанесен тяжкий вред здоровью. В настоящее время вдовец, с тремя малолетними детьми и престарелой матерью, отстранен от службы и осужден за содеянное», — сообщили в пресс-службе Военного суда.

Суд признал его вину полностью, и назначил наказание не связанное с лишением свободы, с испытательным сроком на 5 (пять) лет.

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