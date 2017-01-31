Военнослужащего осудили за гибель родных в ДТП близ Астаны
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Военным судом Акмолинского гарнизона рассмотрено уголовное дело в отношении военнослужащего по статье 345 ч.4 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Военным судом Акмолинского гарнизона рассмотрено уголовное дело в отношении военнослужащего по статье 345 ч.4 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
Судом установлено, что подсудимый К., двигаясь по автомагистрали «Астана-Кокшетау», нарушил требования правил дорожного движения, двигаясь со скоростью 110км/ч, уснул за рулем автомобиля.
«В результате совершил столкновение, погибли тесть и его супруга, а матери супруги нанесен тяжкий вред здоровью. В настоящее время вдовец, с тремя малолетними детьми и престарелой матерью, отстранен от службы и осужден за содеянное», — сообщили в
Суд признал его вину полностью, и назначил наказание не связанное с лишением свободы, с испытательным сроком на 5 (пять) лет.