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06:55 (мск), источник: AmurMedia.ru

Вооруженный грабитель в маске ворвался ночью в одну из квартир в Хабаровске

Однако, получив отпор, злоумышленник скрылся с места преступления.

Хабаровск, 31 января, AmurMedia.

Неслыханный за последнее время случай разбойного нападения зафиксировали правоохранители в Хабаровске. Неизвестный с ножом и в маске ворвался ночью в одну из квартир на улице Ремесленной в Индустриальном районе Хабаровска. Однако, встретив сопротивление жильца, злоумышленник скрылся с места преступления, сообщил корр. ИА AmurMedia специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.

— Преступление в одной из квартир на улице Ремесленной в краевом центре произошло сегодня около часа ночи. Дома в это время находился 17-летний парень. В квартиру постучали, потерпевший открыл дверь. Незнакомец с ножом ворвался в квартиру и стал требовать деньги и драгоценности. Молодой человек оказал злоумышленнику сопротивление, после чего преступник скрылся. Внешность грабителя парень не запомнил. Тем не менее, в глаза молодому человеку бросились черная маска и перчатки. Наружные наряды работали по ориентировки всю ночь, однако преступник пока не задержан. Его розыском в настоящее время занимаются сотрудники уголовного розыска, городского УМВД, отдела полиции № 4, — рассказал Кирилл Блинов.

Как отметил специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску, разбой по такому сценарию, когда вооруженные грабители в масках врываются в квартиры, в дальневосточной столице происходят нечасто.

— Подобных случаев у нас не было уже давно. Чаще хабаровчане сами приводят злоумышленников в дом. Горожане приглашают к себе случайных знакомых, распивают с ними спиртные напитки, а после становятся жертвами разбойного нападения. На прошлой неделе в краевом центре как раз состоялся приговор по такому делу. Семейная пара пригласила к себе приятеля, с которым познакомилась по Интернету, после совместного застолья гость избил хозяина квартиры, забрал драгоценности и скрылся. Злоумышленника приговорили к четырем годам и 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. А такого, чтобы грабители врывались в квартиру ночью и требовали деньги, в городе не было уже давно. Хабаровчанам следует помнить: не открывать бездумно дверь незнакомцам — одно из основных правил безопасности, — отметил Кирилл Блинов.

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