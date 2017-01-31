Lexus и Mitsubishi разбились во Владивостоке: есть пострадавшие

ДТП произошло на проспекте Красного знамени, 123д. Там, по словам очевидцев, дорогу не поделили водители Lexus и Mitsubishi. Из-за сильного удара автомобили получили серьезные повреждения.

В результате происшествия пострадали водители машин. Сотрудники скорой помощи отправили их в больницу для дальнейшего обследования.

Сейчас в причинах аварии разбираются сотрудники полиции.