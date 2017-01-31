Lexus и Mitsubishi разбились во Владивостоке: есть пострадавшие
Серьезная авария произошла во Владивостоке, сообщает ИА «Дейта».
Серьезная авария произошла во Владивостоке, сообщает ИА «Дейта».
ДТП произошло на проспекте Красного знамени, 123д. Там, по словам очевидцев, дорогу не поделили водители Lexus и Mitsubishi.
В результате происшествия пострадали водители машин. Сотрудники скорой помощи отправили их в больницу для дальнейшего обследования.
Сейчас в причинах аварии разбираются сотрудники полиции.