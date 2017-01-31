В центре Омска автомобиль залетел на огромный сугроб

Вчера вечером на одной из центральных улиц Омска произошло ДТП. Машина каким-то образом взлетела на довольно большой сугроб, возвышающийся возле обочины. Происшествие случилось возле дома 223 по улице Орджоникидзе.

Фотографией ДТП поделился один из подписчиков паблика «Аварийный Омск» Сергей Терещенко.

Как видно на фотографии, иномарка серьезно застряла в снегу, причем почти вертикально.