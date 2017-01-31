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07:05 (мск), источник: Om1.ru

В центре Омска автомобиль залетел на огромный сугроб

Машина серьезно увяла в снегу. Омичи гадают, как подобная авария могла произойти.

Вчера вечером на одной из центральных улиц Омска произошло ДТП. Машина каким-то образом взлетела на довольно большой сугроб, возвышающийся возле обочины. Происшествие случилось возле дома 223 по улице Орджоникидзе.

Фотографией ДТП поделился один из подписчиков паблика «Аварийный Омск» Сергей Терещенко.

Как видно на фотографии, иномарка серьезно застряла в снегу, причем почти вертикально.

Омичи в комментариях теряются в догадках, как подобное могло произойти. Среди версий прозвучали «классические» причины: нечищеный снег на дороге, жесткая колея и даже рельсы.

Нашлись и те подписчики, кто с юмором объяснил сложившуюся ситуацию и считают, что автомобилист намеренно устроился в сугробе.

Владимир Чеплагов:

 — Устраивайся поудобнее дорогая, будем наблюдать за звёздами….

Александр Норд:

 — Пошла на взлёт.

К счастью, авария обошлась без пострадавших. Однако дальнейшая судьба автомобиля остается неизвестной.

Отметим, что подобные происшествия на улице Орджоникидзе не редкость. Зачастую водители врезаются в световые опоры, ограждения или сугробы именно на этой улице. Автомобилисты объясняют это некачественным дорожным покрытием, опасности добавляют и рельсы. Впрочем, некоторые автолюбители скептически добавляют, что аварий на улице Орджоникидзе со всеми ее подстерегающими опасностями можно избежать, достаточно лишь не нарушать скоростной режим.

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