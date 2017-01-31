В Петербурге возбудили дело после избиения врачей скорой помощи
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В
По данным следствия, 29 октября 2016 года медики, перевозившие пациента в стационар, не смогли выехать с дворовой территории
Завершена дополнительная проверка всех обстоятельств инцидента, произошедшего 29 октября прошлого года на улице Савушкина между тремя местными жителями и бригадой "скорой помощи"… По результатам проверки отделом дознания УМВД России по Приморскому району города Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело.
Расследование дела продолжается. Полицейские устанавливают личности всех причастных к нападению на врачей.
В последнее время в России участились случаи нападения на медиков. Так, в начале января большой резонанс вызвал инцидент в
Позднее в Петербурге водитель Mercedes напал на водителя скорой помощи на проезжей части, а нетрезвый житель Волгореченска в Костромской области ударил фельдшера, который перевязывал ему пораненную осколками рюмки ногу.
Минздрав подготовил законопроект об уголовной ответственности за посягательство на жизнь медицинского работника при исполнении им своих обязанностей. Документ предусматривает от 12 до 20 лет тюрьмы, либо пожизненный срок.