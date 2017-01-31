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08:24 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге возбудили дело после избиения врачей скорой помощи

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В Санкт-Петербурге полиция возбудила дело по факту нанесения побоев бригаде скорой помощи, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Источник: РИА Новости

По данным следствия, 29 октября 2016 года медики, перевозившие пациента в стационар, не смогли выехать с дворовой территории из-за неправильно припаркованной машины. В результате последовавшей драки с водителем и пассажирами легковушки врач и водитель скорой помощи получили телесные повреждения.

Завершена дополнительная проверка всех обстоятельств инцидента, произошедшего 29 октября прошлого года на улице Савушкина между тремя местными жителями и бригадой "скорой помощи"… По результатам проверки отделом дознания УМВД России по Приморскому району города Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело.
Ирина ВолкОфициальный представитель МВД
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Расследование дела продолжается. Полицейские устанавливают личности всех причастных к нападению на врачей.

В последнее время в России участились случаи нападения на медиков. Так, в начале января большой резонанс вызвал инцидент в Петропавловске-Камчатском, где женщина-водитель иномарки отказалась уступить дорогу ехавшей по вызову скорой, а ее пассажир стал угрожать врачам. В результате бригада не успела спасти умирающего пациента.

Позднее в Петербурге водитель Mercedes напал на водителя скорой помощи на проезжей части, а нетрезвый житель Волгореченска в Костромской области ударил фельдшера, который перевязывал ему пораненную осколками рюмки ногу.

Минздрав подготовил законопроект об уголовной ответственности за посягательство на жизнь медицинского работника при исполнении им своих обязанностей. Документ предусматривает от 12 до 20 лет тюрьмы, либо пожизненный срок.
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