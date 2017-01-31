В Петербурге возбудили дело после избиения врачей скорой помощи

По данным следствия, 29 октября 2016 года медики, перевозившие пациента в стационар, не смогли выехать с дворовой территории из-за неправильно припаркованной машины. В результате последовавшей драки с водителем и пассажирами легковушки врач и водитель скорой помощи получили телесные повреждения.

Завершена дополнительная проверка всех обстоятельств инцидента, произошедшего 29 октября прошлого года на улице Савушкина между тремя местными жителями и бригадой "скорой помощи"… По результатам проверки отделом дознания УМВД России по Приморскому району города Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело.

Инцидент со скорой привел к уголовному делу и законодательным инициативам

Расследование дела продолжается. Полицейские устанавливают личности всех причастных к нападению на врачей.

В последнее время в России участились случаи нападения на медиков. Так, в начале января большой резонанс вызвал инцидент в Петропавловске-Камчатском, где женщина-водитель иномарки отказалась уступить дорогу ехавшей по вызову скорой, а ее пассажир стал угрожать врачам. В результате бригада не успела спасти умирающего пациента.

Позднее в Петербурге водитель Mercedes напал на водителя скорой помощи на проезжей части, а нетрезвый житель Волгореченска в Костромской области ударил фельдшера, который перевязывал ему пораненную осколками рюмки ногу.