Пьяный водитель на внедорожнике разнес торговый комплекс в Южноуральске
В обстоятельствах ДТП разбирается ГИБДД.
В обстоятельствах ДТП разбирается ГИБДД.
Внедорожник врезался в здание торгового комплекса в Южноуральске (Челябинская область) — пьяного водителя задержали сотрудники полиции, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Пьяная езда по улицам Южноуральска едва не привела к трагическим последствиям в понедельник, 30 января, вечером. Иномарка на скорости вылетела в торговый павильон с
«На водителя 1968 года рождения, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, был составлен протокол. Мужчине грозит лишение прав и 30-тысячный штраф», — рассказали в ОМВД «Южноуральский».
В настоящее время устанавливается сумма ущерба, причиненного коммерсантам. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.
Ольга Плеханова.