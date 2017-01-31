Пьяный водитель на внедорожнике разнес торговый комплекс в Южноуральске

Внедорожник врезался в здание торгового комплекса в Южноуральске (Челябинская область) — пьяного водителя задержали сотрудники полиции, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Пьяная езда по улицам Южноуральска едва не привела к трагическим последствиям в понедельник, 30 января, вечером. Иномарка на скорости вылетела в торговый павильон с Т-образного перекрестка между улицами Мира и Советской армии. Автомобиль разнес входную группу ТК «Лето» и остановился. Очевидцы шутят, что внедорожнику проще было бы проехать насквозь, чем сдавать потом назад.