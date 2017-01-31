В Челябинске неделю разыскивают 26-летнего мужчину
Мужчина ушёл из дома и не вернулся.
Мужчина ушёл из дома и не вернулся.
Житель Челябинска находится уже вторую неделю в розыске, сообщают в
23 января 26-летний Максим Ефанов ушёл из дома и до настоящего времени не вернулся.
Приметы мужчины: на вид 20−25 лет, рост 178 см, худощавого телосложения, волосы чёрные короткие, глаза карие.
Был одет: шапка серая, пуховик чёрный до пояса с капюшоном, джинсы синие, чёрные кожаные полуботинки.
Сотрудники полиции обращаются к гражданам, обладающим