В Челябинске неделю разыскивают 26-летнего мужчину

Житель Челябинска находится уже вторую неделю в розыске, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

23 января 26-летний Максим Ефанов ушёл из дома и до настоящего времени не вернулся.

Приметы мужчины: на вид 20−25 лет, рост 178 см, худощавого телосложения, волосы чёрные короткие, глаза карие.

Был одет: шапка серая, пуховик чёрный до пояса с капюшоном, джинсы синие, чёрные кожаные полуботинки.