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07:58 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Челябинске неделю разыскивают 26-летнего мужчину

Мужчина ушёл из дома и не вернулся.

Житель Челябинска находится уже вторую неделю в розыске, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

23 января 26-летний Максим Ефанов ушёл из дома и до настоящего времени не вернулся.

Приметы мужчины: на вид 20−25 лет, рост 178 см, худощавого телосложения, волосы чёрные короткие, глаза карие.

Был одет: шапка серая, пуховик чёрный до пояса с капюшоном, джинсы синие, чёрные кожаные полуботинки.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам, обладающим какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить об этом по телефонам: 267−76−70, 267−76−99, 8−904−300−58−11 или «02».

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