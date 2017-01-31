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07:56 (мск), источник: Nakanune.ru

Урал, Сибирь и Забайкалье в числе лидеров по подростковой преступности

Генеральная прокуратура России составила рейтинг российских регионов, которые в 2016 году лидировали по подростковой преступности. Наибольшее число преступлений среди молодежи зафиксировано на Урале, в Сибири и Забайкалье, наименьшее — в республиках Северного Кавказа.

В прошлом году подростками и при их участии было совершено 53 тыс. 736 преступлений и это на 13,1% меньше, чем в 2015 году. При этом около 15% несовершеннолетних находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

В пятерку неблагополучных в этом плане регионов попали Свердловская и Челябинская области, Пермский и Красноярский края, а также Кемеровская область.

Наименьшее число преступлений зафиксировано в Ингушетии, Чечне, Чукотском и Ненецком автономных округах, а также Республике Калмыкия.

Как говорят эксперты, большой процент преступлений среди молодежи в Сибири и Забайкалье связан, прежде всего, с развитием в регионе субкультуры, основанной на тюремной идеологии.

Как правило, молодые люди нередко копируют поведение и используют лексику заключенных, романтизируя их образ.

По мнению адвоката Виктора Наумова, большое количество преступлений среди несовершеннолетних в Сибири и Забайкалье связано с общим уровнем дохода граждан в этих субъектах, пишет газета «Известия».

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