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07:22 (мск), источник: Newslab.ru

Спортсменов эвакуировали из комплекса «Сокол» из-за пожара в сауне

В Красноярске из-за пожара в сауне спорткомплекса «Сокол» эвакуировали 36 спортсменов, сообщили 31 января в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Сообщение о том, что в спорткомплексе «Сокол» произошел пожар, поступило сегодня в 8:05. Прибыв по адресу ул. Пограничников, 105, пожарные сразу приступили к проверке помещений на наличие людей. Еще до их приезда сотрудники администрации эвакуировали из комплекса 36 спортсменов. Больше в задымленном здании никого обнаружили.

Вторая группа огнеборцев приступила к поискам источника пожара. Оказалось, что огонь охватил парильное отделение сауны, распространившись на площади в 20 кв. метров. Пожар был ликвидирован в 9:08.

В пресс-службе отметили, что ни погибших, ни травмированных в этом происшествии нет. Причины пожара еще устанавливаются.

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