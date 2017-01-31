Спортсменов эвакуировали из комплекса «Сокол» из-за пожара в сауне

Сообщение о том, что в спорткомплексе «Сокол» произошел пожар, поступило сегодня в 8:05. Прибыв по адресу ул. Пограничников, 105, пожарные сразу приступили к проверке помещений на наличие людей. Еще до их приезда сотрудники администрации эвакуировали из комплекса 36 спортсменов. Больше в задымленном здании никого обнаружили.

Вторая группа огнеборцев приступила к поискам источника пожара. Оказалось, что огонь охватил парильное отделение сауны, распространившись на площади в 20 кв. метров. Пожар был ликвидирован в 9:08.